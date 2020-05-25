В Орловской области отменён особый противопожарный режим Он действовал в регионе почти два месяца.





В этот период сотрудники МЧС провели серию профилактических мероприятий и разъяснительную работу с населением. В период с 28 марта до 22 мая был введен запрет вводился запрет на въезд на транспорте и пребывание в лесах, поджог сухой травы и разведение костров. Однако, несмотря на снятие ограничений, в области продолжается пожароопасный период. Сотрудниками МЧС и взаимодействующих ведомств продолжится патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий.





Анастасия Дорохова

25 мая 2020 года



