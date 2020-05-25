В Орловской области зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом Четыре человека выздоровело.





По данным сайта стопкоронавирус.рф в Орловской области за минувшие сутки было выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19 (1867 случаев с начала наблюдений). Четверо орловцев выздоровели (845 случаев с начала наблюдений).



Смертельных случаев за минувшие сутки зафиксировано не было. Всего официальные источники информируют о 12 летальных исходах от коронавируса с начала наблюдений.







Анастасия Дорохова

25 мая 2020 года



