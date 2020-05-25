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В Орле работы по благоустройству продолжаются несмотря на пандемию

В областном центре идет покос травы и уже второй гой год прививают каштаны от минирующей моли.


Первый этап обработки каштанов уже завершен. В этом году на вакцинацию деревьев было выделено 450 тысяч рублей. Уже обработали 437 деревьев. Второй этап планируют начать в июне. 
 
За покос травы во дворах многоквартирных домов ответственны управляющие компании. Городское управление коммунальным хозяйством отвечает за покос травы в общественных парках и скверах и вдоль дорог. По нормативам стричь траву должны 1-2 раза в месяц. Но работать косари могут и чаще – все зависит от погоды. Чем чаще идёт дождь, тем быстрее растет трава. 
 
Покос травы производят не только с эстетической целью, но и как профилактика от клещей. В начале мая на общественных территориях провели акарицидную обработку. Следующее опрыскивание намечено на конец июня. 



Татьяна Тимохина
25 мая 2020 года
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