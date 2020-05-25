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Ремонт парка Калинникова в Мценске закончат в 2023 году

В августе текущего года подрядчик должен закончить второй этап работ.


Реконструкция парка Калинникова идет в рамках программы «Формирование современной городской среды». Еще год назад эта территория в Мценске была покрыта зарослями. Теперь на их месте появились выложенные плиткой тротуары. Были установлены лавочки, урны, сделали освещение. Вместо вырубленных кустарников высадили новые деревья. 
 
Чтоб реализовать полностью проект нужно около 39 миллионов рублей. В этом году будет потрачено около семи. В эту сумму входит обустройство дополнительных тротуаров и бетонных оснований под детскую площадку. Она будет с резиновым покрытием, предусмотрена установка карусели, канатной дороги и горки. Срок сдачи второго этапа – август. Но подрядчики надеются закончить раньше. Полностью благоустройство парка Калинникова планируется завершить к 2023 году.



Анна Вайсергисер
25 мая 2020 года
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