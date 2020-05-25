Больше полувека – на службе Орловщине Указом Президента России российский селекционер, академик, наш земляк Евгений Седов представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством III степени».





Награду ученому вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков. После протокола церемонии награждения ученый и глава региона отправились осмотреть опытные площадки института плодовых культур. Стройные ряды цветущих яблонь - показатель достижений орловских ученых. Евгений Седов рассказал Андрею Клычкову о новых сортах, и научных разработках. Три месяца назад он отметил свое девяностолетие. А в декабре этого года исполнится 65 лет, как Евгений Седов приехал работать в Орел. Во многом благодаря его труду орловская плодовая станция превратилась в крупный научный центр и стала известна в России и в мире. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Евгений Николаевич выбрал в свое время Орловщину местом своей работы, науки и творчества. Для нас молодых он пример того, как нужно жить и работать». Для того, что бы вывести один сорт яблони требуется 20-25 лет, а чтобы ввести его в производство еще столько же. Евгений Седов прославил Орловщину сразу несколькими сортами чудесных яблок.





Эва Стасюлевич

25 мая 2020 года



