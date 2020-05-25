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Юные орловские «Спасарики» подсказывают взрослым, где устраивать пикники

Совместно с пресс-службой регионального МЧС воспитанники и воспитатели детского сада №79 сняли цикл обучающих видеоуроков.


Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «На базе детского сада №79 функционирует кадетский отряд «Спасарики». В рамках программы дети подробно обучаются правилам поведения. Цикл видеоуроков о правилах безопасности мы начали месяц назад. В них берем темы и для более взрослой аудитории». 
 
Ролики на основе русских народных сказок – и развлекательные и познавательные. В них герои русских сказок делятся с детьми важными правилами поведения в быту. 
 
Анна Шманёва, старший воспитатель детского сада № 79 г. Орла: «Они сами проговаривали эти правила. Реакция родителей – восторг! Дети пришли и сказали: «Мы теперь знаем, где будем устраивать пикник».
 
Видеоуроки разместили в аккаунтах регионального управления МЧС в социальных сетях и на сайте детского сада. Пока «Спасарики» сняли только четыре ролика. В планах - рассказать о том, как вести себя, если ты потерялся и о правилах поведения на воде.



Татьяна Тимохина
25 мая 2020 года
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