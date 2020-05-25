Юные орловские «Спасарики» подсказывают взрослым, где устраивать пикники Совместно с пресс-службой регионального МЧС воспитанники и воспитатели детского сада №79 сняли цикл обучающих видеоуроков.





Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «На базе детского сада №79 функционирует кадетский отряд «Спасарики». В рамках программы дети подробно обучаются правилам поведения. Цикл видеоуроков о правилах безопасности мы начали месяц назад. В них берем темы и для более взрослой аудитории». Ролики на основе русских народных сказок – и развлекательные и познавательные. В них герои русских сказок делятся с детьми важными правилами поведения в быту. Анна Шманёва, старший воспитатель детского сада № 79 г. Орла: «Они сами проговаривали эти правила. Реакция родителей – восторг! Дети пришли и сказали: «Мы теперь знаем, где будем устраивать пикник». Видеоуроки разместили в аккаунтах регионального управления МЧС в социальных сетях и на сайте детского сада. Пока «Спасарики» сняли только четыре ролика. В планах - рассказать о том, как вести себя, если ты потерялся и о правилах поведения на воде.





Татьяна Тимохина

25 мая 2020 года



