Андрей Клычков прокомментировал текущую ситуацию в Орловской области

Сегодня в регионе зафиксировано еще 59 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них самые высокие показатели в г. Орле - 23, Мценске и Мценском районе - 12, а также в Ливнах - 6.

По четыре новых ковид-пациента выявлены в Орловском и Урицком районах, по два – в Шаблыкинском и Ливенском районах. По одному – в Свердловском, Должанском, Троснянском, Болховском, Сосковском и Малоархангельском районах.

Отмечу, что большая часть новых случаев COVID-19 произошла через контакт на работе. По-прежнему большой процент заражения в семье. К сожалению, есть и неустановленные причины инфицирования.

Вирус продолжает распространяться по территории региона. Мы поэтапно снимаем ограничительные меры, но еще раз прошу всех максимально ответственно относиться к соблюдению санитарно-гигиенических требований. Это обезопасит вас, снизит риск заражения, уменьшит динамику «расползания» вируса, а значит, позволит нам перейти к следующим этапам возвращения в привычный режим работы и жизни, написал в социальных сетях губернатор Орловской области.



