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25 мая - День пропавших детей

Согласно статистике, в России ежегодно пропадают больше 15 тысяч детей. Нашего региона, к счастью, в этом списке нет.


В Орле хорошо налажена профилактическая работа с родителями и детьми. Ее, нередко совместно с сотрудниками МЧС, проводят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 
 
Сейчас во всероссийской базе отряда среди без вести пропавших числятся несколько десятков детей. И чтобы этот список не пополнялся, если поступает заявка - на помощь спешат волонтеры со всей страны. И орловские тоже. 
 
Ольга Мотина, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Орловской области: «Нам не важно, сколько километров нужно преодолеть для того, чтобы найти ребенка. Мы можем поехать в любой абсолютно регион».
 
В отряде «Лиза Алерт» существует направление профилактики. До пандемии волонтеры проводили уроки безопасности в школах, объясняя правила поведения на городских улицах и в лесу, во время масштабных мероприятий или когда ребенок находится дома один. Отдельное внимание уделяют психологии подростков. К сожалению, такие инциденты происходят все чаще. И причины такого поступка могут быть разными.
 
Светлана Счастливцева, руководитель школы безопасности ПСО «Лиза Алерт» Орловской области: «Они убегают не потому, что им не купили новый айфон. А потому, что вы не разделяете их взгляды на увлечения, на развлечения, на друзей и их первую любовь. Так же, они боятся, что их будут очень строго ругать за то, что у них плохая оценка, либо за то, что они испортили какую-то дорогую вещь».
 
Если ваш ребенок - не важно подросток или дошкольник - не вернулись вовремя домой, не ждите трое суток. Такого правила давно нет. Отряд «Лиза Алерт» круглосуточно принимает заявки на поиски пропавших людей. Вы можете оставить заявку по номеру 8-800-700-54-52 или сайте https://lizaalert.org
 
Отряд был сформирован в 2010 году и за прошедшее время волонтеры приняли 17 000 заявок на поиски детей. 



Мария Семак
25 мая 2020 года
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