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На экскурсию по Орлу не выходя из дома

Известный в городе проект «Экскурсии по Орлу» отметил пятилетие. Как организаторы приспособились к режиму самоизоляции – узнал Всеволод Трифонов.


- Под вашими роликами люди пишут адреса, дома. Хотят узнать историю. Неужели вы все знаете про все улицы нашего города?
 
- Не про все. Но я стремлюсь к этому. Сидя на самоизоляции изучала историю своего района. В нем нет достопримечательностей, но есть забавная история. 
 
- Откуда берется информация?
 
- Как правило, из открытых источников. Про Орел написано много, но читают эти книги и статьи единицы. Я изучаю сразу несколько источников, сравниваю. Старые карты, архивные данные – из всего этого я и созданию маршруты экскурсий.  
 
- Как будете отмечать пятилетие проекта в рамках режима самоизоляции?
 
- Дата старта проекта – 25 апреля. Мы созванивались с другими экскурсоводами проекта по скайпу, устраивали конференцию. Что касается дальнейшего сезона – будем смотреть по ситуации. Возможно, в таком виртуальном порядке весь сезон и пройдет.
 
- Чем занимаются экскурсоводы в холодное время года?
 
- У меня в зимнее время тоже много работы. Но все, что связано с экскурсоведением у меня перемещается в «Школу экскурсоводов». Я сотрудничаю с обществом «Знание» и зимой готовлю экскурсоводов для движения «Экскурсии по Орлу». Школа называется «Узнай свой город». В конце мая у нас должны были быть выпускные экскурсии, но они откладываются на неопределенный срок. Мы встречаемся с учениками онлайн.
 
- Сколько человек в вашей команде? 
 
- Их несколько десятков. У нас человек пять пишут статьи, кто-то специализируется по цитатам и мемам. Я стала записывать видео. Если считать экскурсоводов, которые провели 1-2 экскурсии, то их сейчас человек 30. 
 
- Где все можно посмотреть?
 
- Посмотреть все можно в группах «Экскурсии по Орлу в соцсетях. Завела собственный ютуб-канал. Там я запустила проект по изучению собственного района. 



Всеволод Трифонов
25 мая 2020 года
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