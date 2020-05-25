На экскурсию по Орлу не выходя из дома

Известный в городе проект «Экскурсии по Орлу» отметил пятилетие. Как организаторы приспособились к режиму самоизоляции – узнал Всеволод Трифонов.

- Под вашими роликами люди пишут адреса, дома. Хотят узнать историю. Неужели вы все знаете про все улицы нашего города?



- Не про все. Но я стремлюсь к этому. Сидя на самоизоляции изучала историю своего района. В нем нет достопримечательностей, но есть забавная история.

- Откуда берется информация?



- Как правило, из открытых источников. Про Орел написано много, но читают эти книги и статьи единицы. Я изучаю сразу несколько источников, сравниваю. Старые карты, архивные данные – из всего этого я и созданию маршруты экскурсий.

- Как будете отмечать пятилетие проекта в рамках режима самоизоляции?



- Дата старта проекта – 25 апреля. Мы созванивались с другими экскурсоводами проекта по скайпу, устраивали конференцию. Что касается дальнейшего сезона – будем смотреть по ситуации. Возможно, в таком виртуальном порядке весь сезон и пройдет.

- Чем занимаются экскурсоводы в холодное время года?



- У меня в зимнее время тоже много работы. Но все, что связано с экскурсоведением у меня перемещается в «Школу экскурсоводов». Я сотрудничаю с обществом «Знание» и зимой готовлю экскурсоводов для движения «Экскурсии по Орлу». Школа называется «Узнай свой город». В конце мая у нас должны были быть выпускные экскурсии, но они откладываются на неопределенный срок. Мы встречаемся с учениками онлайн.

- Сколько человек в вашей команде?



- Их несколько десятков. У нас человек пять пишут статьи, кто-то специализируется по цитатам и мемам. Я стала записывать видео. Если считать экскурсоводов, которые провели 1-2 экскурсии, то их сейчас человек 30.

- Где все можно посмотреть?



- Посмотреть все можно в группах «Экскурсии по Орлу в соцсетях. Завела собственный ютуб-канал. Там я запустила проект по изучению собственного района.