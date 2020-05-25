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В Орловской области проходят последние звонки

Как и по всей стране мероприятия ушли в онлайн.


Сегодня стартовал региональный конкурс на лучший сценарий праздника. В течение месяца каждая школа, детский сад, организация профессионального или дополнительного образования могут представить компетентному жюри свои творческие, оригинальные разработки виртуального торжества. 
 
Оксана Поповичева, заместитель директора Института развития образования: «Участники конкурса пишут сценарии, ищут нетрадиционные подходы. Это могут быть формы презентации, видеоколлажи и видеодайджесты. Форму каждое учреждение выбирает свою. Для нас методистов - это будет необычный формат поиска интересных форм проведения последнего звонка» 
 
По замыслу организаторов, это будет не просто конкурс, а настоящий фестиваль нестандартных решений. Большое внимание будет уделяться не только творческой составляющей, но и смысловому содержанию, информационной насыщенности и грамотному использованию наглядных и технических средств воплощения.



Оксана Гранн
25 мая 2020 года
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