Коронавирус стал вызовом для национальных систем здравоохранения и экономики государств

Очевидно, что коронавирус стал вызовом для национальных систем здравоохранения и экономики государств. Эпидемия затронула как развитые, так и развивающиеся экономики. Последние оказались в особенно тяжелой ситуации. Ограниченные экономические возможности системы здравоохранения требуют все больше внимания уделять проблеме эффективности медицинской помощи.

Аналитиками агентства Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Всемирного банка регулярно составляется рейтинг стран мира по уровню эффективности национальных систем здравоохранения. Рейтинг рассчитывается на основе следующих показателей: средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, государственных затрат на здравоохранение и стоимости медицинских услуг в пересчете на душу населения.



По данным последнего рейтинга пятерку странлидеров представляют Гонконг, Сингапур, Испания, Италия, Южная Корея. Последнее 56 место в рейтинге заняла Болгария. США расположились на 55 месте. Россия впервые была включена в рейтинг в 2014 г. В более ранних исследованиях она не была представлена по причине низкой средней продолжительности жизни населения страны. В рейтинге 2018 г. наша страна заняла 53 место.



Как отмечает профессор кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольга Рудакова, пандемия коронавируса под иным углом рассмотрела вопрос об эффективности системы здравоохранения. Наиболее пострадавшие от пандемии Испания и Италия в рейтинге Bloomberg 2018 г. занимали почетные 3 и 4 места. В тоже время Япония и Южная Корея, которые расположены ближе к очагу возникновения вируса – Китаю, демонстрируют существенно меньшие масштабы эпидемии. В рейтинге эффективности систем здравоохранения названные государства занимали 7 и 5 места, соответственно. Экспертам еще предстоит дать ответы на эти вопросы, предстоит пересмотреть методику определения эффективности систем здравоохранения.