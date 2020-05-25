понедельник 25.05.2020 22:19:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Коронавирус стал вызовом для национальных систем здравоохранения и экономики государств

Очевидно, что коронавирус стал вызовом для национальных систем здравоохранения и экономики государств. Эпидемия затронула как развитые, так и развивающиеся экономики. Последние оказались в особенно тяжелой ситуации. Ограниченные экономические возможности системы здравоохранения требуют все больше внимания уделять проблеме эффективности медицинской помощи.


Аналитиками агентства Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Всемирного банка регулярно составляется рейтинг стран мира по уровню эффективности национальных систем здравоохранения. Рейтинг рассчитывается на основе следующих показателей: средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, государственных затрат на здравоохранение и стоимости медицинских услуг в пересчете на душу населения.
 
По данным последнего рейтинга пятерку странлидеров представляют Гонконг, Сингапур, Испания, Италия, Южная Корея. Последнее 56 место в рейтинге заняла Болгария. США расположились на 55 месте. Россия впервые была включена в рейтинг в 2014 г. В более ранних исследованиях она не была представлена по причине низкой средней продолжительности жизни населения страны. В рейтинге 2018 г. наша страна заняла 53 место.
 
Как отмечает профессор кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольга Рудакова, пандемия коронавируса под иным углом рассмотрела вопрос об эффективности системы здравоохранения. Наиболее пострадавшие от пандемии Испания и Италия в рейтинге Bloomberg 2018 г. занимали почетные 3 и 4 места. В тоже время Япония и Южная Корея, которые расположены ближе к очагу возникновения вируса – Китаю, демонстрируют существенно меньшие масштабы эпидемии. В рейтинге эффективности систем здравоохранения названные государства занимали 7 и 5 места, соответственно. Экспертам еще предстоит дать ответы на эти вопросы, предстоит пересмотреть методику определения эффективности систем здравоохранения.



Орловское Информбюро
25 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.