Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Статистику распространения коронавируса активно пополняют районы Орловской области. Сейчас в регионе 1867 выявленных случаев.

- Сегодня во всем мире вспоминают людей пропавших без вести. Мы пообщались с орловскими волонтерами готовыми прийти на помощь.

- Новые формы привычных праздников. Последний звонок прозвучит онлайн.

- Ушел из жизни общественник и ЖКХ-просветитель Рафаил Исламгазин.



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Вести-Орёл

25 мая 2020 года



