В Орле задержали наркосбытчика Подозреваемый был задержан полицейскими в Советском районе Орла при проведении оперативных мероприятий.





30-летний гражданин был задержан после того, как он поместил в тайники несколько свертков. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли еще несколько свертков, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта. Проведенная экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество общей массой 11,5 граммов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

25 мая 2020 года



