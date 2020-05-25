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На борьбу с инфекцией и обеспечение сбалансированности регионального бюджета Орловская область получит около 48 млн. рублей

Деньги поступят из резервного фонда правительства России.


Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Всего помощь получат 56 субъектов. Ситуацию с инфекцией обсудили сегодня на аппаратном совещании у губернатора. Было отмечено, что 91% заболевших – взрослые жители Орловской области. Значительный всплеск зараженных наблюдается в районах области.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас в ежедневном режиме идет корректировка задач по расширению коечного фонда и по закупке лекарственных препаратов. При этом мы не должны забывать о текущих заболеваниях».



Орловское Информбюро
25 мая 2020 года
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