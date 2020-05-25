Орловцев приглашают на день библиотек

Как и все массовые мероприятия он пройдет в режиме онлайн.

27 мая центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина предлагает своим подписчикам познакомиться с книгами современных авторов и писателей-классиков в рамках видеопроекта «Онлайн с Пушкинкой».



В игре «Буриме» любители литературы смогут попробовать свои силы в сочинении шуточных стихов о библиотеке и библиотекарях, а мастер-классы от творческого объединения «Квилт» помогут разобраться в техниках оригами.



Детей и их родителей также ждёт Центральная детская библиотека (ЦДБ) им. И.А. Крылова. Любители поделок могут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению книжной закладки «Книжкина подружка», а приверженцев стихотворного слога — поэтический флешмоб от сотрудников ЦДБ и видеопоздравления от читателей.