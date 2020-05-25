понедельник 25.05.2020 22:20:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловцев приглашают на день библиотек

Как и все массовые мероприятия он пройдет в режиме онлайн.


27 мая центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина предлагает своим подписчикам познакомиться с книгами современных авторов и писателей-классиков в рамках видеопроекта «Онлайн с Пушкинкой».
 
В игре «Буриме» любители литературы смогут попробовать свои силы в сочинении шуточных стихов о библиотеке и библиотекарях, а мастер-классы от творческого объединения «Квилт» помогут разобраться в техниках оригами.
 
Детей и их родителей также ждёт Центральная детская библиотека (ЦДБ) им. И.А. Крылова. Любители поделок могут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению книжной закладки «Книжкина подружка», а приверженцев стихотворного слога — поэтический флешмоб от сотрудников ЦДБ и видеопоздравления от читателей.



Анастасия Дорохова
25 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.