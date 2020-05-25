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Орловские предприниматели сохранили больше тысячи рабочих мест

Меры поддержки орловского бизнеса, а также увеличение коечного фонда в Орловской области обсуждали сегодня на аппаратном совещании в правительстве.


Третий месяц подряд главный вопрос в повестке аппаратного совещания - распространение коронавирусной инфекции. Главная задача не только реанимировать, но и задействовать неиспользуемые мощности в районных больницах. Еще одна - помощь всем категориям граждан. На совещании стало известно, что для лечения орловцев с легкой формой коронавирусной инфекции уже закуплены лекарства. Больные будут получать их бесплатно до полного выздоровления. 
 
Говорили на аппаратном совещание и о расширение мер поддержки в экономическом блоке. Центр «Мой бизнес» работает в штатном режиме. За два месяца туда поступило более трех тысяч обращений на «Горячую линию». Сохранено больше тысячи рабочих мест за счет получения предпринимателями поддержки. Кроме того, начата разработка нового кредитного продукта для тех, кто не попал в список наиболее пострадавших отраслей. Параллельно ведут работу с самозанятыми. Им в помощь будет создан портал с полной информацией о возможных вариантах поддержки. 
 
В данное время специалисты центра уже оказывают помощь самозанятым в регистрации. Так же консультируют о самом режиме и налоговых послаблениях. 



Анна Вайсергисер
25 мая 2020 года
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