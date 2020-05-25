Вокруг исторического здания в Мценске разгорелся скандал Старинная постройка XIX века была постоялым двором и школой, сейчас пришла в негодность и требовала капитального ремонта.





Первыми тревогу забили мценские краеведы, глядя, как историческое здание в центре города облицовывают кирпичом, закрывая фасадную часть. Своими наблюдениями они поделились в соцсетях, и таким образом заинтересовали народный фронт и общество охраны памятников. Станислав Абакумов, председатель Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Закрываются все архитектурные особенности здания. Никаким сохранением это назвать нельзя, безусловно, никакие разрешения на строительство не могли быть даны». Здание, которое в 19 веке служило постоялым двором, и упоминается Фетом. В двадцатом веке оно стало общеобразовательной школой. В 2016 году в связи с аварийностью ее закрыли, и знаменитый дом в статусе исторического памятника регионального значения стоял в заброшенном состоянии, пока его не выкупил местный предприниматель и депутат городского совета Мценска. По словам его адвоката, все документы в порядке. И на землю, и на собственность. Есть и эскизы с печатью управления по госохране объектов культурного наследия. Специалисты же из всероссийского общества охраны памятников утверждают обратное. Нарушение есть, и не одно. Для того, что бы изменять здание, необходимо пройти историческую экспертизу, соответствующие документы должны быть поданы владельцем в орган охраны памятников, в интернете должен быть размещен проект, а также состояться общественное обсуждение. Виктор Ливцов, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Если кто-то и подписал этот документ, то этот порядок здесь нарушен. Потому что мы видим результат, архитектурные особенности здания, которое имело и пилястры и портики и кессоны и руст, они полностью утрачены». Нынешний хозяин здания обещает восстановить все архитектурные особенности уже поверх кирпича. Даже если это так, все законные процедуры не соблюдены, и пока историческое здание становится похоже на типовую трехэтажку. Как пояснили нам в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, с предпринимателем была согласовано только цветовая гамма покраски фасада. Сергей Семиделихин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «На основании охранного обязательства мы выдали разрешение на косметический ремонт, он хотел разместить там магазин, магазин законом не запрещено, но мы сказали такой вход согласовывать не будем, можем согласовать только цветовой фон покраски здания, и направили ему письмо с подтверждением». Проверяют законность выполнения работ на историческом памятнике регионального значения и представители народного фронта.

Владимир Филонов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Орловской области: «Общероссийский народный фронт будет держать данный вопрос на контроле, мы продолжаем мониторить ситуацию с историческими памятниками не только в Мценске, но и во всей Орловской области». Управление по охране объектов культурного наследия обратилось в полицию с просьбой приостановить стройку.





Эва Стасюлевич

25 мая 2020 года



