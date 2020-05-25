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В Орловской области проведено более 38 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию

Большая часть – силами регионального центра гигиены и эпидемиологии.


Медперсонал этого учреждения взял 30 320 проб. Пятью лабораториями государственных медицинских организаций проведено 6 300 исследований: Городская больница им. С. П. Боткина» – 1 887, Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям им. З.И. Круглой – 910, Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями – 2 112, Орловская станция переливания крови – 371, Орловский противотуберкулезный диспансер –1020.
 
Медсанчастью-57 ФСИН России проведено 613 лабораторных исследований. На коммерческой основе взято 1 445 проб.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в администрации Орловской области сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.
 
Отметим, что охват тестированием за минувшую неделю, составляет более 128 проб на 100 тысяч человек, при необходимом количестве – 70 на 100 тысяч человек.



Анастасия Дорохова
25 мая 2020 года
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