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Мценский полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным управлением СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело.


В марте 2020 года должностным лицом из числа руководства МО МВД России «Мценский» была организована проверка коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя, с целью склонить ИП к безвозмездному выполнению работ по благоустройству земельного участка, принадлежащего полицейскому, сообщили в Следственном управлении.
 
По данному факту начальником УМВД РФ по Орловской области назначено проведение служебной проверки, говорится в официальном сообщении регионального УМВД.
 
В случае установления вины сотрудник МО МВД России «Мценский», допустивший нарушение, а также его непосредственные руководители понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
 
Факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Орловской области.
 
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



Орловское Информбюро
25 мая 2020 года
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