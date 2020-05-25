Мценский полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным управлением СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело.

В марте 2020 года должностным лицом из числа руководства МО МВД России «Мценский» была организована проверка коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя, с целью склонить ИП к безвозмездному выполнению работ по благоустройству земельного участка, принадлежащего полицейскому, сообщили в Следственном управлении.

По данному факту начальником УМВД РФ по Орловской области назначено проведение служебной проверки, говорится в официальном сообщении регионального УМВД.

В случае установления вины сотрудник МО МВД России «Мценский», допустивший нарушение, а также его непосредственные руководители понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).