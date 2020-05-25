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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Укрепление кирпичом или превращение в новострой? Вокруг реставрации исторического здания в Мценске разгорается конфликт. В ситуации разбираются чиновники, краеведы, юристы и активисты ОНФ.
- На выезд с лекарствами. Поддержку орловцев во всех сферах жизни обсудили сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.
- За хранение боеприпасов времен Великой Отечественной войны на орловца возбуждено сразу два уголовных дела.
- Последний звонок в школах. Праздник без торжественных линеек и отпущенных в небо воздушных шаров.
Вести-Орёл
25 мая 2020 года