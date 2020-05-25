Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Укрепление кирпичом или превращение в новострой? Вокруг реставрации исторического здания в Мценске разгорается конфликт. В ситуации разбираются чиновники, краеведы, юристы и активисты ОНФ.





- На выезд с лекарствами. Поддержку орловцев во всех сферах жизни обсудили сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.





- За хранение боеприпасов времен Великой Отечественной войны на орловца возбуждено сразу два уголовных дела.





- Последний звонок в школах. Праздник без торжественных линеек и отпущенных в небо воздушных шаров.