Андрей Клычков – о смертности от коронавируса медперсонала в Орловской области Губернатор ответил на вопрос о кончине медсестры противотуберкулезного диспансера.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Медсестра, которая работала в противотуберкулёзном диспансере, до конца апреля находилась на изоляции. 8 мая у нее была поставлена высокая температура, она была отправлена на больничный. До этого момента в том учреждении не было зарегистрировано больных коронавирусом. К сожалению, 23 мая она скончалась».

Также, по словам Андрея Клычкова ведется дополнительная проверка орловского Дома малютки.





Анастасия Дорохова

25 мая 2020 года



