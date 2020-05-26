В Орловской области посчитали недостающие койки

Несмотря на перевыполнение общего плана по организации дополнительных коек, для перехода на следующий этап снятия ограничений этого пока недостаточно.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказал, что на данный момент в регионе введено 585 коек для больных коронавирусом. Свободны из них – 165, при том, что необходимо иметь 184 свободные койки. По словам Андрея Клычкова, дополнительные койки будут введены в больницах им. Боткина и им. Семашко.