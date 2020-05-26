Подать заявление на денежную выплату в Орловской области можно в отделах социальной защиты по месту жительства

Еще об одном варианте подачи заявления на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет рассказал сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.

В связи с большим наплывом пользователей, сайт «Госуслуги» уже несколько дней подряд дает сбои. В связи с этим, по словам Андрея Клычкова, было внесено предложение открыть прием заявлений Департаментом социальной защиты опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (https://www.dszn57.ru).

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я не берусь говорить о том, по каким причинам произошел сбой в «Госуслугах». Моя задача – организовать работу по выплатам даже силами департамента соцзащиты».



Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты можно подать лично, обратившись по предварительной записи в отдел (филиал) социальной защиты населения по месту жительства, начиная с 26 мая 2020 года.