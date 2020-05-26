Отмена порога дохода для заключения соцконтракта

В Госдуму членами Совета Федерации был внесен законопроект, предполагающий отмену порога дохода для получения соцконтракта многодетными семьями в РФ. Как сообщает Минтруд, на данный момент их число составляет около 1,5 млн., из них половина живет за чертой бедности.

Согласно законопроекту российские семьи с тремя и более детьми смогут получить право на участие в программе соцконтрактов независимо от величины их среднедушевого дохода. На данный момент, получить подобную соцпомощь могут лишь те семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека.



Соцконтракты появились в РФ в 2013 году, благодаря поправкам в 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В период с 2013 по 2018 год число заключенных соцконтрактов выросло на 271 тыс., в то время как всего за чертой бедности в РФ, по данным Росстата, проживает около 19 млн. человек. В 2019 году Президент РФ предложил выделить на эти цели финансирование из федерального бюджета.



Сейчас в России проживают около 1,5 млн. многодетных семей, что составляет 10% среди семей с детьми и 3,4% от общего количества домохозяйств, из них находятся за чертой бедности около половины. Исходя из этого, предложение расширить программу соцконтрактов может привести необоснованному спросу на эту меру соцподдержки.



По оценкам работ Высшей школы экономики и РАНХиГС, определение бедности по размеру дохода в один прожиточный минимум является узким и должно быть увеличено до 1,5–2. Ранее, именно за счет роста порога максимального дохода, увеличилось число получателей пособия на ребенка до трех лет, изначально введенного только для семей с более низким достатком.



Эксперты кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС отмечают, что в случае принятия этого законопроекта, новые правила заключения социального контракта начнут действовать с 1 января 2021 года.