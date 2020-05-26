В Орловской области реализуется национальный проект «Цифровая экономика РФ» В его рамках разработано пять региональных проектов. Внедряют электронный документооборот, идет обучение студентов в области цифровой экономики.





Реализацию проектов обсудили в администрации Орловской области. Особое внимание было уделено проекту «Информационная инфраструктура». Его задача - подключить и обеспечить высокоскоростным интернетом социально значимые объекты. Руководитель профильного департамента доложил, что на сегодняшний день обследовано и проверено на качество работы 170 точек. Глава региона Андрей Клычков попросил ускорить процесс - этого требует дистанционное обучение.





Анна Вайсергисер

26 мая 2020 года



