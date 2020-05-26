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В Орле восстанавливают утраченные ливневые колодцы

Они были погребены под метровым слоем асфальта.


В областном центре ведутся работы по обслуживанию городской сети ливневой канализации. До истечения контракта остались считаные дни - он завершается в конце мая. Объём предусмотренных работ к этому моменту будет выполнен на все сто процентов. Подрядчику осталось промыть последние 300 метров участка на 1-й Посадской. Но они, похоже, станут самыми трудными.
 
Артём Патов, заместитель начальника дорожного отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «Основная сложность состоит в том, что сеть здесь поворачивает, и весь поток воды, который идет от Карачевского шоссе и по улице Комсомольской, приходит сюда. Здесь поток поворачивает и идет вниз под уклоном. Так как колодцы были укатаны под асфальтом, то вся вода и кирпичи тормозились и останавливались здесь в трубе».
 
Данный контракт заключался на год. Подрядчик не только промыл всю ливнёвку на Комсомольской, но и восстановил колодцы, которые с годами оказались погребены под метровым слоем асфальта. Сделать это было непросто: их находили с помощью спецоборудования, пробивали через новый асфальт, вычищали от старого разрушенного кирпича и бетона и поднимали до уровня дорожного покрытия. Эта работа будет продолжена и в рамках нового контракта.
 
Артём Патов, заместитель начальника дорожного отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «Эти работы будем проводить на втором участке сети по улице Комсомольской, который идет от переулка Дарвина в сторону 909 квартала и по Артельному. По Артельному будем восстанавливать сети полностью».
 
Также подрядчик будет промывать сети, искать и восстанавливать старые колодцы. Сумма нового контракта, рассчитанного на 4 месяца, - 6 миллионов рублей. Всего же за истекший год в Орле были восстановлены 10 колодцев ливневой канализации.



Антон Киселёв
26 мая 2020 года
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