На Орловщине окажут поддержку ветеранам спорта

Олимпийский комитет России выделил деньги регионам, чтобы местные олимпийские советы поддержали ветеранов спорта, которые в нынешних условиях нуждаются в помощи. Сформированы продуктовые наборы, которые отправятся адресатам в Тросну, Мценск, Болхов.

Всего продовольственную помощь в Орловской области получат 60 ветеранов спорта и экс-тренеров. Многие из них живут в разных районах региона, но каждый день продуктовые наборы будут доставляться прямо к ним домой.

Сергей Кирмасов, президент спортивного Совета Орловской области: «Масло, шоколад, тушенка, макароны, сгущенное молоко - собрали по максимуму хорошие наборы, которым я думаю, ветераны спорта будут рады».

Первый визит - в дом к Абраму Израилевичу Миркину. Фронтовик, ворошиловский стрелок. В этом году ему исполняется сто лет, но и сегодня Абрам Израилевич дружит со спортом - третий год подряд сдает нормы ГТО, и с гордостью показывает нам значок, в подтверждение того, что он по-прежнему готов к труду и обороне.

Для многих ветеранов спорта девиз «В здоровом теле - здоровый дух» и сегодня остается одной из основ жизни. И они являются примером для других. Николай Васильевич Долгов - самый известный футболист Орловской области. Играл за сборную страны. В 1970 году в составе ЦСК стал чемпионом СССР. Был тренером клуба «Орел». Он и сейчас очень болеет за футбол. Во дворе сделали площадку, купил мячи, но сетует, что нынешние мальчишки больше увлечены компьютерами.

Николай Долгов, ветеран спорта: «Футболистов высокого класса было много в стране. Нашу сборную боялись, а сейчас мы не знаем, кто завтра будет играть в сборной - то ли Фернандес, то ли Ари, а в мини-футбол вообще одни бразильцы играют у нас».

Ветеранов спорта волнует подготовка нынешних чемпионов, им близка и понятна спортивная тематика. В свое время они защищали честь страны на соревнованиях самого высокого уровня, и мы по праву можем ими гордиться. Адресная помощь от Олимпийского комитета отправится также в Троснянский, Мценский, Болховский районы.