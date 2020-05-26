Почему вирусная пневмония опаснее бактериальной? Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская беседовала с заведующей пульмонологическим отделением Орловской областной больницы Ольгой Передельской.





Чем бактериальная пневмония отличается о вирусной, и чем воспаление легких, вызванное COVID-19, отличается о других вирусных пневмоний?



- Вирусная пневмония протекает намного тяжелее, чем бактериальная, и развивается быстрее - в течение суток от постановки диагноза. И не всегда пациент и врачи нацелены на вирусную пневмонию. За маской общеинтоксикационных сипмтомов - повышенной температурой, одышкой, кашлем - можно пропустить пневмонию, поэтому очень важна ранняя диагностика вирусной пневмонии, которую, к сожалению, клинически иногда невозможно поставить.

Какие симптомы именно у вирусной пневмонии? В каких случаях нужно срочно обращаться за медицинской помощью?

- Как и для любого вирусного заболевания, характерен общий интоксикационный синдром - недомогание, слабость, повышение температуры - она может варьироваться от субфибрильной до фибролитета выше 38,5 градусов, и это один из критериев тяжести заболевания. Может быть кашель - сухой, малопродуктивный. Надо сказать, что именно одышка, нарастание одышки, когда человек не может произнести даже нескольких слов - это должно насторожить, особенно если не было хронических заболеваний у пациента раньше, и он никогда не сталкивался с этой проблемой. Кроме того есть и другие симптомы, многие коллеги за рубежом отмечают и потерю обоняния, возможно за счет отека и воспаления слизистой носоглотки, а также возможны нарушения микроциркуляции крови не только в легочной ткани, но и затрагивать сердечнососудистую систему, сердце, почки. Может ли тест на COVID быть отрицательным, а пневмония все равно развиться? И как не ошибиться в диагнозе в этом случае?

- К сожалению, где-то в 20-30 процентах случаев может быть ложноотрицательный результат анализа - то есть, у пациента есть COVID, но тест не показал. А с другой стороны, не просто так рекомендуется трехкратное исследование пациентов.

Кто сегодня в группе риска по развитию этого заболевания?

- Беременные, пожилые, люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, и имеющие хронические обструктивные заболевания легких.

Есть мнение, что основное осложнение при COVID, это не столько пневмония, сколько тромбоз сосудов. Так ли это?

- При COVID-инфекции те немногочисленные патологоанатомические вскрытия и результаты исследований в принципе не противоречат данному постулату. То есть, микротромбоз, ДВС-синдром присутствует при данном заболевании - почему поражается и сердце, и тропность есть к больным с ишемической болезнью сердца, с гипертонической болезнью. Этим обусловлено и назначение антикоагулянтов первой линии.

Чем сегодня рекомендовано лечить пневмонию, вызванную COVID-19?

- В стандарт лечения COVID-инфекции, в зависимости от степени тяжести, входит гидроксихлорохин, мефлохин - препараты, которые используются для лечения других заболеваний, но они нашли свое применение и для лечения не тяжелых больных. Есть специальная схема лечения в сочетании с азитромицином.

Что вы посоветуете делать, если симптомы возникают?

- Если возникает нарушение дыхания, появляется приступообразный кашель, который не приносит облегчения, сопровождается температурной реакцией, необходимо вызвать бригаду скорой помощи, а в приемном покое определится дальнейшая тактика. Выделены места для лечения пациентов с COVID-19 в больнице им. Семашко, в больнице им. Боткина и в противотуберкулезно диспансере.





Елена Литинская

26 мая 2020 года



