Приемные комиссии в творческих вузах начнут работу после 20 июня В это же время стартует и приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и училища культуры и искусства.





Приемная кампания в творческих вузах начнется после 20 июня, уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям. Об этом рассказала в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова: «Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Их первостепенная задача – организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям».

Министр культуры подчеркнула, что на данный момент ведомство совместно с вузами готовит рекомендации по организации проведения творческих испытаний в соответствии с нормами Роспотребнадзора и ограниченного срока зачисления.

Как пояснила Ольга Любимова, приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и училища культуры и искусства – начнется также 20 июня. Ольга Любимова, министр культуры: «Основной государственный экзамен в этом году выпускники основной школы, 9-х классов, не сдают: по окончании обучения они получат аттестаты об основном общем образовании – их достаточно для подачи документов. Возможности по проведению вступительных испытаний – дистанционно или очно – по мере улучшения эпидемиологической обстановки будут закреплены приказом Минпросвещения РФ, проект которого уже готов».





Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



