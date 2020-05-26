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Приемные комиссии в творческих вузах начнут работу после 20 июня

В это же время стартует и приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и училища культуры и искусства.


Приемная кампания в творческих вузах начнется после 20 июня, уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям. 
 
Об этом рассказала в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова: «Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Их первостепенная задача – организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям».

Министр культуры подчеркнула, что на данный момент ведомство совместно с вузами готовит рекомендации по организации проведения творческих испытаний в соответствии с нормами Роспотребнадзора и ограниченного срока зачисления.

Как пояснила Ольга Любимова, приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и училища культуры и искусства – начнется также 20 июня. 
Ольга Любимова, министр культуры: «Основной государственный экзамен в этом году выпускники основной школы, 9-х классов, не сдают: по окончании обучения они получат аттестаты об основном общем образовании – их достаточно для подачи документов. Возможности по проведению вступительных испытаний – дистанционно или очно – по мере улучшения эпидемиологической обстановки будут закреплены приказом Минпросвещения РФ, проект которого уже готов».



Орловское Информбюро
26 мая 2020 года
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