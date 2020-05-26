Прокуратура Орловской области подтвердила факты заболевания коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов

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Прокуратура Орловской области подтвердила факты заболевания коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветерановВозбуждено уголовное дело.
Прокуратурой Орловской области организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о фактах заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов
(БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Дмитровского района»).
Установлено, что в мае 2020 года в Крупышенском доме ветеранов выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения.
Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.
Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).
Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Орловской области и Следственного управления.
Орловское Информбюро
26 мая 2020 года