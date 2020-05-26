Прокуратура Орловской области подтвердила факты заболевания коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Орловской области организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о фактах заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов (БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Дмитровского района»).



Установлено, что в мае 2020 года в Крупышенском доме ветеранов выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения.



Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.



Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).



Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Орловской области и Следственного управления.