В Орле вынесен приговор убийце пенсионерки Преступление было совершено летом прошлого года.





60-летняя женщина совершала пробежку в лесополосе Болховского микрорайона Орла. Молодой человек ограбил ее и убил . По «горячим следам» преступник был задержан. Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



