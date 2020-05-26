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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 75 за сутки. В регионе увеличилось число заболевших. Зафиксирован очаг в Крупышенском доме ветеранов. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.
- 17 лет в колонии строгого режима. «Жилинскому убийце» вынесли приговор.
- Восстановлению - подлежит. В Орле чистят и ремонтируют ливнёвку. Некоторые колодцы приходится доставать из-под асфальта.
- Старт - к новому ФОКу. В Мценске идет большое строительство.
Вести-Орёл
26 мая 2020 года