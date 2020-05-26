Трое сотрудников ГУ МЧС России по Орловской области предстанут перед судом

Их обвиняют в получении взяток.

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников ГУ МЧС России по Орловской области. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.