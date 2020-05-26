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Парад Победы пройдет 24 июня

Об этом объявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.


Владимир Путин: «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. Как отметил президент, «риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены».

Марш «Бессмертного полка» планируется провести в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.



Орловское Информбюро
26 мая 2020 года
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