У 782 жителей Орла выявлен коронавирус

276 зараженных зафиксировано в городе Мценске и Мценском районе.

По информации федерального оперативного штаба на 26 мая, в Орловской области подтверждено 75 новых случаев COVID-19. Всего с начала наблюдения в регионе зарегистрировано 1942 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в настоящее время COVID-19 подтвержден у 782 жителей Орла, 276 человек заразились в городе Мценске и Мценском районе, 177 – в Орловском районе, 80 – в Болховском районе, 51 – в Урицком районе, 50 – в Новосильском районе, 49 – в Свердловском районе, 46 – в Новодеревеньковском районе, по 42 – в Хотынецком и Дмитровском районах, 40 – в Знаменском районе, 36 – в Ливнах, 33 – в Покровском районе, по 32 - в Шаблыкинском и Верховском районах, 30 – в Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 19 – в Малоархангельском районе, по 14 – в Краснозоренском, Троснянском и Корсаковском районах, по 13 – в Колпнянском и Кромском районах, 12 - в Ливенском районе, по 11 - в Должанском и Сосковском районах.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.