Пьяный орловец попал в ДТП

Накануне около девяти чесов вечера водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», следовал по автодороге Калуга-Перемышль-Белев.

В районе 204 км автодороги не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась. Однако было установлено, что мужчина управлял

транспортным средством в состоянии опьянения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получили травмы – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Орловской области.