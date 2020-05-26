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Пьяный орловец попал в ДТП
Накануне около девяти чесов вечера водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», следовал по автодороге Калуга-Перемышль-Белев.
В районе 204 км автодороги не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась. Однако было установлено, что мужчина управлял
транспортным средством в состоянии опьянения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получили травмы – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Орловской области.
Орловское Информбюро
26 мая 2020 года