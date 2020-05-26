В центре Орла сгорел автомобиль Сообщение о возгорании на улице Гостиной поступило спасателям 25 мая в половине двенадцатого ночи.





В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2115 выгорели салон и задняя часть. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – пять выездов на ликвидацию пожаров и восемь – на различные происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





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Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



