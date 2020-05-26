Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19



Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Госпитализации в медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях, ...подлежат пациенты с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.



Согласно утвержденному порядку, лечащихся дома больных COVID-19 госпитализируют как пациентов состояния средней тяжести, если их температура в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градусов.



Кроме того, госпитализируются все пациенты с COVID-19, если они относятся к группе риска (старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет) или же проживают с лицами из группы риска.



Также обозначены критерии, при которых госпитализируются несовершеннолетние. Среди критериев - температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти и более дней; дыхательная недостаточность; тахикардия; наличие геморрагической сыпи; судороги; тяжелое обезвоживание; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы.

Кроме того, показанием для госпитализации несовершеннолетних является невозможность изолировать их от людей из группы риска, а также отсутствие условий для лечения на дому.