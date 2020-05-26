В Ливнах местный житель чуть не разгромил отдел полиции Возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».





Из размещенного в СМИ видео усматривается, что подозреваемый, находясь в состоянии опьянения в здании МО МВД России «Ливенский», проявляя агрессию, высказывал оскорбления в адрес сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, и наносил удары по стеклу окна дежурной комнаты, стенам, двери помещения отдела полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



