В Орле ведется ремонт 38-ти дворовых территорий

Один двор уже готов к приемке.

Благоустройство территории перед домами № 137 и № 139 уже завершаются. На подъездах установили новое световое оборудование, проезжую часть отсыпали щебнем и сейчас укладывают асфальт. После того, как лаборатория проверит пробы покрытия и даст положительный результат, двор будет принят. Затем установят несколько скамеек и урн.

Ремонт проезжей части стал возможен благодаря проекту формирование комфортной городской среды. Чтобы попасть в проект, необходимо провести собрание собственников. Не менее двух третьих владельцев квартир должны составить протокол и высказать свои пожелания.

Примерно на 95% программа финансируется из федерального бюджета, порядка 5 % средств идут из городского и областного. При желании благоустроить еще и детскую площадку жители должны принять участие в софинансировании. Жильцы домов № 137 и № 139 решили обойтись минимумом услуг, поэтому не потратили ни копейки. Дворы соседних домов в рамках этой же программы уже привели в порядок год назад.

Кстати, в 21-м округе Орла отремонтировали почти все территории, за исключением одной - это общежитие, и осуществить сбор подписей собственников комнат очень сложно, а это главное условие.