Сколько ЕГЭ можно сдавать в 2020 году? В этом году в качестве вступительных испытаний для абитуриентов вузы смогут установить не более трёх ЕГЭ. Ограничение числа ЕГЭ может осложнить набор в центральные вузы.





Госэкзамены в этом году будут сдавать только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. После утверждения предполагаемых сроков проведения ЕГЭ (это с 29 июня по 20 июля), в Минпросвещения сразу заговорили об ограничении числа ЕГЭ в 2020 году. Речь идёт о трех экзаменах. Но в России есть вузы, которые традиционно требуют больше.

В настоящий момент Министерство Просвещения подготовило проект постановления, согласно которому абитуриенты должны будут сдать не более трёх ЕГЭ. Он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В этом документе отмечается, что при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета может быть установлено не более трёх вступительных испытаний в форме Единого государственного экзамена, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности.

Традиционно вузы России требуют именно три ЕГЭ, но некоторые университеты учитывают расширенный список испытаний. Пока нет понимания, что будет с их набором в случае, если постановление об ограничении числа ЕГЭ до трёх экзаменов будет принято. Возможно, для этих учебных заведений сделают исключение, и принципы приёма не изменятся.

К примеру, в МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ – для поступления на некоторые программы необходимы результаты четырех ЕГЭ.

МГУ и СПбГУ являются вузами, которым разрешается проводить и собственные вступительные испытания. В итоге, чтобы поступить на такие программы, необходимо сдать пять экзаменов: четыре ЕГЭ и внутренний вступительный экзамен. Участие в последнем немного осложняется тем, что критерии оценивания не всегда доступны заранее. Из-за этого абитуриентам бывает трудно оценить свои шансы.

Как отмечает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева, если поступающие в вузы абитуриенты, не смогут присутствовать на ЕГЭ в июне и июле по уважительной причине, то могут сдать экзамены в августе. Таким образом, у них будет право претендовать на оставшиеся места в российских вузах. По словам Президента РФ Владимира Путина в качестве поддержки университетам выделят ещё и дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников смогли получить бесплатное образование.

Новшеством также является и новый законопроект, разработанный в Совете Федерации, который обяжет абитуриентов при поступлении в вузы предоставлять справки о прививках и перенесенных инфекционных заболеваниях. Такие же требования хотят ввести для тех, кто трудоустраивается в школы и медицинские организации.





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



