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Андрей Клычков проверил работу учетно-заградительного поста на границе с Курской областью

Пост располагается в д. Жерновец Троснянского района.


Дежурство на учетно-заградительном посту  ведется круглосуточно. В смене работают 4 полицейских и 2 медика. В среднем за сутки осматривают больше 400 человек. Пункт был открыт два месяца назад. За это время обследовали свыше 36 тысяч автомобилей и более 48 тыс. пассажиров.
 
Губернатор высоко оценил работу по недопущению распространения COVID-19. Он подчеркнул, что в целях дополнительной безопасности пункт продолжит функционировать и после снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу, сообщает информационный портал Орловской области.



Мария Семак
26 мая 2020 года
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