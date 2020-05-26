Андрей Клычков проверил работу учетно-заградительного поста на границе с Курской областью

Пост располагается в д. Жерновец Троснянского района.

Дежурство на учетно-заградительном посту ведется круглосуточно. В смене работают 4 полицейских и 2 медика. В среднем за сутки осматривают больше 400 человек. Пункт был открыт два месяца назад. За это время обследовали свыше 36 тысяч автомобилей и более 48 тыс. пассажиров.

Губернатор высоко оценил работу по недопущению распространения COVID-19. Он подчеркнул, что в целях дополнительной безопасности пункт продолжит функционировать и после снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу, сообщает информационный портал Орловской области.