Глава Орловской области проинспектировал ход ремонта автодороги в Тросне

В Тросне на ул. Резника идет ремонт автодороги и водопропускной трубы. Стоимость объекта составляет порядка 10 млн рублей. Сейчас движение на этом участке восстановлено. Работы не мешают автомобилистам. Подрядчик выполняет контракт с опережением графика. Сдать объект планируют до 1 сентября. Общее финансирование работ составляет около 10 миллионов рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Мария Семак

26 мая 2020 года



