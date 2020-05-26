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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Чуть меньше месяца на подготовку. 24 июня в стране пройдут парады, посвященные 75-й годовщине Великой Победы.
- Как дом ветеранов стал очагом коронавируса? Сейчас разбираются предохранительные органы Орловской области.
- Тяжелая техника под окнами не раздражает местных жителей. В Орле идет ремонт в 38 дворах. Один уже сдан.
- Пандемия не выбила из графика. Аграрии региона обновили технику, запаслись горюче-смазочными материалами и засеяли поля.
Вести-Орёл
26 мая 2020 года