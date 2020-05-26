Скончался один из постояльцев Крупышенского дома ветеранов У него была диагностирована коронавирусная инфекция.





Крупышенский дом ветеранов, расположенный в Дмитровском районе, стал десятым по счету массовым очагом заболевания на Орловщине. Там коронавирусная инфекция выявлена у 22 постояльцев и четырех сотрудников. Сергей Ковалёв, главный врач Дмитровской ЦРБ: «Чтобы предупредить возможную вспышку, мы взяли мазки у всех постояльцев и у всех сотрудников». Тех, за чье здоровье опасались, госпитализировали в Орел - в Дмитровском районе оборудованных коек для больных коронавирусом нет. Все остальные находятся в привычной обстановке, им сделали первый тест. В ближайшее время сделают повторный. В ситуации уже разбирается прокуратура. Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследование виновных лиц. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного Кодекса РФ. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан». Факт заражения коронавирусной инфекцией персонала и постояльцев дома ветеранов заинтересовал и следственный комитет. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результат расследования руководителем следственного управления поставлены на особый контроль». Как стало известно сегодня, скончался один из постояльцев Крупышенского дома ветеранов. У него была диагностирована коронавирусная инфекция.





Анна Вайсергисер

26 мая 2020 года



