В Орловской области зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции у детей Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях.





За весь период мониторинга в Орловской области зарегистрировано 166 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции у детей в возрасте до 17 лет включительно. Андрей Клычков: «В стационаре инфекционного корпуса НКМЦ 30 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 получали помощь. Из них 15 человек были выписаны по выздоровлению. 15 – получают лечение в стационаре на сегодняшний день. Случаев тяжелого течения заболевания, требовавших респираторной поддержки, не было. По состоянию на 26.05.20 под наблюдением находятся 69 детей, в том числе 15 – в стационаре, 54 – амбулаторно. По ситуации в специализированном доме ребенка было выявлено 9 лабораторно подтвержденных случаев у детей. Все госпитализированы в НКМЦ с минимальными катаральными явлениями. И госпитализированы два ребенка из числа контактных с отрицательными лабораторными анализами с признаками респираторного заболевания». Следственными органами СК России по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по факту заболевания новой коронавирусной инфекцией 9 малолетних воспитанников Дома ребенка города Орла. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки в детском специализированном учреждении. Ход и результаты проверки руководителем следственного управления поставлены на особый контроль.





Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



