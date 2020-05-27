Андрей Клычков: «Я бы давно уже всё открыл» Региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции начнёт прорабатывать план открытия ряда предприятий. Об этом губернатор Орловской области сообщил сегодня во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я предлагаю завтра на региональном штабе вынести три подвопроса и начать их прорабатывать. Нам нужно быть готовым к условной дате 1 июня. В этой связи я дам поручения собрать представителей четырёх отраслей и договориться о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Первое – это непродовольственные товары. Второе направление – сфера услуг, сюда попадают и пресловутые салоны красоты, парикмахерские. Третье – торговые центры, здесь же четвёртое – общепит. При наличии наших взаимных договоренностей будем поэтапно выходить. Но, повторюсь, на сегодняшний день ситуация непростая».





Артемий Лукьянчиков

26 мая 2020 года



