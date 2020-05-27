По Орлу может пройти парад военной техники Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я об этом говорил: мы к юбилею хотели провести парад техники, поэтому согласовываем с федеральным центром с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Даже если мы не реализуем это 24 июня, если не будет условий, чтобы собирать большое количество людей, – парад ведь я не для себя хочу сделать, хотел бы, чтобы большое количество людей имело возможность поучаствовать и увидеть – у нас есть 5 августа, если что».

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Артемий Лукьянчиков

26 мая 2020 года



