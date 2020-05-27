Андрей Клычков: «Коронавирус не отменяет всех других задач» Губернатор области посетил Троснянский район и проинспектировал ход посевной кампании.





В ходе прямого эфира в соцсетях губернатор поблагодарил аграриев за хорошую работу. Андрей Клычков: «Посевная кампания уже заканчивается, особых рисков мы не видим. Отдельное спасибо нашим аграриям за то, что все по плану идет – нет сбоев ни по ГСМ, ни по семенам, ни по самому севу. Единственное – погода откладывает внесение удобрений и окончание посевной кампании».





Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



