В Орловской области 81 новый случай заражения коронавирусом Всего на Орловщине зарегистрировано 2023 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области за минувшие сутки был выявлен 81 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время 1008 человека. Выздоровели – 999. Умерло 16 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области по данным областной администрации – 23. Разницу в цифрах глава региона Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патологоанатомической экспертизой.





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



